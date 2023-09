Oggi pomeriggio gli esami chiariranno l'entità dell'infortunio occorso al Castellani di Empoli a Marko Arnautovic, che da una prima diagnosi ha accusato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. La sensazione che filtra dall'ambiente nerazzurro, spiega la Gazzetta dello Sport, non è positiva: il club spera che la lesione sia di secondo grado, dunque che lo stop sia nei limiti a 45 giorni, ma il timore che si possa trattare di uno strappo e che resti ai box almeno due mesi c'è. "Lo perderemo per un po’ di tempo", ha detto sconsolato Simone Inzaghi a fine partita.

Qualsiasi sarà la tempistica, rivela la rosea, i dirigenti nerazzurri non sono intenzionati a rivolgersi al mercato degli svincolati per tappare il buco in rosa. "Questo è quanto emerso ieri, da un primo vertice post partita. A gennaio, nel caso, si vedrà se intervenire inserendo un altro attaccante in rosa", si legge nel pezzo".