Come ampiamente già detto, l'Inter sta cercando di piazzare sia Arnautovic che Correa per poi aprirsi la possibilità di inserire un altro attaccante in rosa che dia a Inzaghi soluzioni diverse.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il nodo principale riguarda l'austriaco, peraltro attualmente ai box. Nessuno dei dirigenti, né Inzaghi, all’austriaco ha comunicato che non farà parte della squadra che verrà. E dunque lui non sta forzando la mano per andare via, nonostante uno status e una gerarchia che non sono più quelle di un anno fa quando sulla carta sarebbe dovuto essere il co-titolare della Thu-La. E allora ben presto andrà in scena un summit per chiarire la situazione: secondo la rosea, il club vuole sapere se il ruolo di quarta punta sarà accettato di buon grado. E vuole anche capire quale sarebbe il comportamento del giocatore nel caso arrivasse un’offerta. C'è la convinzione che Arnautovic non ostacolerebbe una cessione.

Al contrario, Correa finora non si è convinto dinanzi a qualche offerta già pervenuta, rifiutando sia alcune soluzioni in Europa sia il ritorno all'Estudiantes. Pare convinto - si legge - di valere ancora un posto in uno dei top 5 campionati europei. A bilancio è a 8 milioni e l'Inter vorrebbe evitare una minusvalenza.