E ora iniziano le voci sui possibili partenti. La Gazzetta dello Sport conferma la volontà del Paris SG di provare l'assalto ad Achraf Hakimi. Secondo la rosea, i parigini non sono spaventati da una valutazione di 50 milioni e hanno anche il jolly Paredes da poter giocare, un profilo che piace sempre all'Inter. Sul marocchino viene segnalato anche il Bayern Monaco. E se il sacrificato non fosse l'ex Dortmund? Occhio a Milan Skriniar. Secondo la Gazzetta, addirittura, un tentativo lo farà Mourinho per portarlo alla Roma.

Più in generale, il quotidiano milanese parla di un momento di rimpianto per tutto lo spogliatoio interista: nessun giocatore avrebbe voluto vedere l'addio di Conte, interrompendo così un percorso che aveva già dato grossi risultati ma che ne poteva dare anche di più splendenti in futuro. "Urgono certezze sulle ambizione future, ma la dirigenza non farà mancare parole tranquillizzanti: il progetto tecnico sarà comunque all’altezza", spiega la Gazzetta.

