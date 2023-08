Colpo di scena in casa Inter dove, dopo l'arrivo di Benjamin Pavard, non si ferma la ricerca di rinforzi da servire a Simone Inzaghi. Come rivela Gianlucadimarzio.com, Beppe Marotta e Piero Ausilio pensano ad aggiungere un'altra pedina a centrocampo. Si lavora per un centrocampista. Contatti in corso per Maxime Lopez del Sassuolo, "che avrebbe richieste anche dall'estero. Visti però gli ottimi rapporti tra i club l'operazione potrebbe andare in porto" si legge. E si sonda il terreno anche per Boubakary Soumaré, in uscita dal Leicester.

