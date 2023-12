La rivista britannica FourFourTwo ha stilato la classifica dei 50 migliori allenatori del mondo, ponendo sul trono, ovviamente, Pep Guardiola, il tecnico del Manchester City capace in questo 2023 di raggiungere il fatidico Treble. Guardiola precede Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti, mentre in un'ottima ottava posizione si colloca Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton.

Al 20esimo posto, subito dietro quell'Imanol Alguacil che sfiderà in Champions League martedì prossimo, c'è l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi: "Oltre la Coppa Italia e la Supercoppa non ha vinto altri titoli con l'Inter. I tifosi sperano nello scudetto, dove i nerazzurri sono i favoriti, e sognano la Champions. Con un grande lavoro la scorsa stagione ha raggiunto la finale e ora l'allenatore sembra aver plasmato una squadra che viaggia da sola e senza trovare intoppi", la motivazione. Alle spalle di Inzaghi c'è Vincenzo Italiano della Fiorentina, mentre Stefano Pioli del Milan si trova in 28esima posizione, due gradini più avanti rispetto a Massimiliano Allegri.

