Luis Campos è a Milano con intenzioni 'bellicose'. Portare a Parigi giocatori di livello, strappandoli ai due club locali. Per quanto concerne l'Inter, è confermato l'interesse mai sopito per Milan Skriniar, da mesi nel mirino dei parigini. Non solo: il direttore sportivo portoghese ha chiesto informazioni anche per Nicolò Barella, altro pallino. In entrambi i casi, però, Campos ha dovuto confrontarsi con la scarsa volontà dei due nerazzurri a valutare eventuali proposte dal Paris Saint-Germain. Lo slovacco e l'azzurro infatti hanno confermato l'intenzione di rimanere in maglia nerazzurra, anche a fronte della possibilità di guadagnare di più a Parigi. Questa non è garanzia di conferma, nel mercato tutto può cambiare in poche ore ma al momento la situazione è questa.