Incontro in corso, secondo quanto appurato da FcInterNews, tra Oscar Damiani, l’intermediario della trattativa Lucien Agoumé, suo figlio omonimo e Ariedo Braida, uomo mercato della Cremonese, in un noto hotel del centro milanese. Il ragazzo sembra ancora restio ad accettare la destinazione grigiorossa, in attesa di proposte più allettanti dalla Francia.