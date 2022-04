Uno dei nomi nuovi accostati all'Inter in chiave mercato è Boubacar Kamara, ventiduenne centrocampista dell'Olympique Marsiglia segnalato oggi dalla Gazzetta dello Sport nel mirino dei nerazzurri, disponibile da luglio a parametro zero a meno che non trovi un accordo per rinnovare con i francesi. L'OM, secondo le10sport.com, ha offerto 5 milioni l'anno al giocatore, che ha rifiutato.