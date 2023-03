Senza due titolari in difesa su tre (sono out per infortunio Bastoni e Skriniar, oltre a Gosens), Inzaghi prepara l'Inter che questa sera sfiderà la Juventus a San Siro. Dietro - secondo il Corriere della Sera - si rivedrà De Vrij come centrale con Darmian e Acerbi ai lati, mentre tra centrocampo e attacco sono favoriti Brozovic e Lukaku. Il quotidiano non esclude qualche novità in mezzo. "Uno tra Barella e Mkhitaryan può riposare", si legge.