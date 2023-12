L'Arabia Saudita ha provato a fare marcia indietro rispetto alla Supercoppa Italiana di quest'anno. Secondo quanto racconta il Corriere della Sera, infatti, gli arabi non vedrebbero di buon occhio il fatto di avere sì Inter e Napoli ma anche due outsider come Lazio e Fiorentina. Avrebbero inoltre voluto far slittare le semifinali dal 21-22 gennaio con finale il 25 alla prima settimana di febbraio. Secca l'opposizione di Napoli e Inter che nello stesso mese avranno la Champions League.

In Arabia, come ricorda il quotidiano, si giocheranno per contratto quattro edizioni in sei anni e la prossima sarà la prima volta della formula con la Final Four. Garantirà 23 milioni di montepremi di cui 7 alla vincitrice.