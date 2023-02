Il Corriere della Sera rilancia oggi l'ipotesi del nuovo stadio in zona San Siro , ma con una novità importante. Sarebbe infatti allo studio tra Comune, Milan e Inter la possibilità di utilizzare le aree delle piste di allenamento dei cavalli, ex Snai, a pochi passi dall'attuale Meazza . Uno dei pro, spiega il quotidiano, è che trattasi di terreni privati e questo eliminerebbe una delle principali critiche al progetto inziiale, previsto su suolo pubblico. Inoltre l'area è a destinazione sportiva, sarebbe quindi compatibile con la realizzazione del nuovo stadio e vicina a una fermata della metro rossa. Eviterebbe anche che si andasse a Sesto San Giovanni o comunque fuori Milano a cercare un'altra soluzione, lasciando San Siro.

E il vecchio stadio? Ci sarebbero due alternative. "C’è l’offerta di Asm Global, una società che organizza grandi eventi e gestisce molti stadi e arene in giro per il mondo e si è detta disposta a occuparsi dello stadio - si legge -. Tra l’altro, in Italia è coinvolta nel progetto e gestione del nuovo stadio della Roma. Ma il destino di San Siro potrebbe riservare anche altre sorprese. A esempio, uno dei due club potrebbe decidere di trasferirsi nel nuovo impianto e un altro di restare nel glorioso San Siro, previa riqualificazione dello stadio".