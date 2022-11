Il Corriere della Sera, nell'edizione milanese, torna su Inter-Bologna non solo per quel che riguarda gli episodi di campo, ma anche per quanto accaduto sugli spalti. In particolar modo il ricordo che gli ultras hanno fatto di Vittorio Boiocchi, il capo ultrà ucciso il 29 ottobre scorso. "Quando dalla curva parte il coro «Vittorio uno di noi», per ricordare lo «Zio» ucciso dieci giorni fa sotto casa a Figino, il resto del Meazza fischia".