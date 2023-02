Nell'analizzare lo scarso impiego di Merih Demiral con l'Atalanta nel 2023, i colleghi del Corriere della Sera, edizione Bergamo, hanno riportato le lancette dell'orologio al mese di gennaio, quando qualcosa in sede di mercato si mosse attorno al difensore centrale turco. Per due volte, si legge nel pezzo, c'è stata la possibilità di un addio dell'ex Juve che, però, per motivi diversi, non si è mai concretizzato: se il passaggio in Premier League, al Nottingham Forest, non convinceva il giocatore dal punto di vista sportivo, il trasferimento all'Inter è saltato perché le due società non sono riuscite a mettersi d'accordo sulla formula e il prezzo dell'affare. "Demiral avrebbe detto di sì senza particolari preclusioni, anche perché sarebbe stato il sostituto di Skriniar — vicino al Paris Saint Germain — ma nella nottata fra lunedì e martedì la trattativa si è arenata su tutti e due i fronti, lasciando la situazione invariata", evidenzia il Corsera.