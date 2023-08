In vista del match di domenica con la Fiorentina ci sono da valutare le condizioni di Mkhitaryan, uscito a fine match con il Cagliari per una contusione al ginocchio destro. "Ieri per lui solo un leggero lavoro di scarico, questa mattina se ne capirà di più nel corso della seduta mattutina: in caso di bisogno è pronto Frattesi - spiega il Corriere dello Sport -. In difesa, invece, per Acerbi ancora un allenamento personalizzato. Per domenica l’ex Lazio punta almeno alla convocazione e dal primo minuto al centro toccherà di nuovo a De Vrij".

