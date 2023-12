Anche il Corsport oggi batte sul tasto priorità: la Champions è un palcoscenico allettante, a cui nessuno nell'Inter vuole rinunciare, ma l'obiettivo è lo scudetto. Poco da discutere. E allora dietro ogni scelta di formazione si nasconde una logica precisa. Tra emergenza in difesa e calendario fitto, inevitabile per Inzaghi optare per delle scelte di rotazione.

Si spiega così la panchina iniziale di Lautaro e quella di Barella, così come il cambio di Thuram quando c'era da spingere nel finale. Il quotidiano romano parla di "turnover scientifico", nel bene e nel male. All'apparenza un errore di valutazione contro la Real Sociedad, ma oggi la preoccupazione massima è quella di evitare nuovi infortuni. In particolare per quanto riguarda la coppia di attaccanti titolare, visto anche il rendimento di Arnautovic e Sanchez.