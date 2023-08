Yann Sommer è pronto a prendere l'eredità di André Onana e ad iniziare la sua nuova avventura con l'Inter. Secondo il Corriere dello Sport "il trentaquattrenne svizzero già domattina farà le visite mediche e successivamente si aggregherà al gruppo - si legge -. Firmerà un contratto sino al 2025, l’Inter ha concordato con il Bayern che pagherà la clausola da 6 milioni, ma non tutta e subito bensì dilazionata in due anni per ammortizzarne il peso". Sommer si allenerà da subito con i nuovi compagni e probabilmente mercoledì partirà con la squadra a Salisburgo, dove potrà andare in scena anche il debutto in nerazzurro.

L'Inter cercherà anche un altro rinforzo tra i pali. "Bisognerà capire il destino del giovane Stankovic e in cima alle preferenze c’è sempre Trubin che, però, lo Shakhtar valuta tanto e andrebbe in scadenza di contratto tra un anno", ricorda il giornale romano.

