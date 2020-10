Formazione anti-Fiorentina già pronta, con scelte ovviamente condizionate anche dal mercato in uscita. Secondo il Corriere dello Sport, Conte avrebbe già scelto l'undici da mandare in campo sabato a San Siro per l'esordio in campionato: fuori dai titolari tutti quelli in uscita o comunque in bilico come Skriniar, Brozovic, Nainggolan e Ranocchia. E debutto rimandato, almeno dall'inizio, per Vidal: il cileno non è ancora al top. La notizia è la maglia da titolare per Eriksen. Per il resto, Bastoni centrale in difesa al posto dello squalificato De Vrij, con D'Ambrosio e Kolarov ai suoi lati. In mediana, Barella e Gagliardini, con ai lati la freccia Hakimi e il rinvigorito Perisic (preferito a Young). In attacco, manco a dirlo, Lukaku e Lautaro.

PROBABILE INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

