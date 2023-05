Oggi contro la Roma dovrebbe scendere in campo la coppia Lukaku-Correa, ma il grande stato di forma di Lautaro consiglia al Corriere dello Sport di lasciare almeno un margine di dubbio. "Il Tucu, però, resta in vantaggio. Certo la sua è una situazione particolare. E, evidentemente, non solo perché dall’altra parte si troverà di fronte l’amico Dybala. La verità, infatti, è che anche qualora si rivelasse decisivo per sbancare l’Olimpico, sarebbe impossibile o quasi immaginarlo titolare nell’andata dell’Euroderby, in programma mercoledì prossimo", sottolinea il quotidiano romano, che vede il Toro come certezza dell'attacco dell'Inter nella semifinale d'andata di Champions, con l'altro posto in bilico tra Dzeko e Big Rom.

In porta si rivdrà Onana, protetto da Bastoni e Darmian con Acerbi e De Vrij che si giocano una maglia per completare il reparto. Qualche dubbio anche in mediana, dove Mkhitaryan dovrebbe tirare il fiato: Barella, Brozovic e Calhanoglu i tre candidati dal 1'.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa.



