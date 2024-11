Ancora De Vrij. Dopo il problema accusato da Acerbi a Verona, l'ex Lazio sarà chiamato agli straordinari e certamente giocherà dal 1' domani contro il Lipsia. Da capire se e quanto dovrà stare fermo il collega di reparto che oggi svolgerà gli esami come conferma anche il Corriere dello Sport.

Sempre stamattina, dopo l'allenamento di domani, Inzaghi condurrà anche la seduta di rifinitura in programma al Meazza. Considerando la rizollatura subita durante l'ultima sosta nazionali dal prato del Meazza - si legge -, il tecnico piacentino ha stabilito che la rifinitura della vigilia si dovrà sostenere proprio a San Siro in modo da testare al meglio e di persona le condizioni del terreno di gioco (QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE), già calpestato sabato sera per la prima volta dai calciatori di Milan e Juventus. Prevista, sempre nella giornata di oggi, anche la classica presentazione della vigilia con il tecnico e Dimarco protagonisti.





