Domani niente allenamento e nessuna conferenza ad Appiano Gentile per l'Inter, come avviene di consueto alla vigilia di un match di Champions League. I nerazzurri, come comunicato anche in via ufficiale dalla UEFA e dal club, sosterranno la rifinitura pre-Lipsia e la chiacchierata con la stampa direttamente a San Siro.

Il motivo, come verificato da FcInterNews.it, è puramente tecnico: Simone Inzaghi e suoi (che si alleneranno alle ore 11.30 e sosterranno la conferenza alle 14) vogliono provare prima del match il nuovo prato del Meazza, rizollato dopo la partita di Nations League tra Italia e Francia. Perché nessun dettaglio deve essere trascurato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!