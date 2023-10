Paulo Dybala salta Inter-Roma. La notizia è del Corriere dello Sport, che riferisce come la Joya non partirà nel pomeriggio con la squadra alla volta di Milano, ma resterà nella Capitale. Nella giornata di ieri l'argentino aveva fatto il provino con il pallone e aveva dato la sua disponibilità allo staff, ma d'accordo con José Mourinho si è arrivati alla decisione di lasciarlo ancora a Trigoria per recuperare e averlo al meglio nelle prossime gare.

