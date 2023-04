Non più Dumfires, ma Onana. Secondo il Corriere dello Sport, visto lo scadimento del valore dell'olandese, adesso il sacrificato sull'altare del bilancio potrebbe essere il portiere ex Ajax, seguito da Manchester United e Chelsea in Premier League. "Nei programmi interisti non c’era una repentina cessione del portiere camerunese. Ma le esigenze economico-finanziare, qualora non ci fossero alternative, potrebbero portare ad una correzione di rotta - si legge sul quotidiano romano -. Chiaro che, nel caso, occorrerà andare a caccia di un nuovo numero uno. E sui taccuini dei dirigenti nerazzurri ci sono già due nomi italiani: Vicario e Carnesecchi. Il primo, 26 anni, è alla seconda eccellente stagione all’Empoli. Il secondo, 22, sta confermando in serie A quello che aveva già dimostrato lo scorso anno in B, sempre con la Cremonese, dove è in prestito dall’Atalanta. Evidentemente, i loro cartellini non saranno a buon mercato, ma i rapporti sono ottimi sia con la società toscana sia con quella bergamasca, e l’ingaggio sarà comunque contenuto".