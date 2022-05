Oggi vertice tra Inzaghi e la società per capire le linee guida del prossimo mercato. Il tecnico nerazzurro, come ha già preannunciato nel post Inter-Samp, non gradirebbe un ridimensionamento, quindi la cessione dei titolari di questa stagione (uno o più). "Di fronte ad altre partenze di spessore, rimarrebbe spiazzato e gli obiettivi secondo lui andrebbero rivisti - spiega il Corriere dello Sport -. Tradotto: necessario parlare di traguardo Champions, non più di scudetto. Soprattutto se la Juventus continuerà a investire (in parametri zero come Di Maria e Pogba) e se il nuovo Milan di Red Bird farà "regali" ai tifosi per celebrare il tricolore".