Lautaro e Barella, capitano e vicecapitano, sono in scadenza nel 2026: per entrambi in arrivo rinnovi "sontuosi" come li descrive il Corsport.

Nulla ancora di ufficiale, ma c'è grande ottimismo vista la volontà delle parti di proseguire insieme sia per l'azzurro che per l'argentino. E a fine stagione si accelererà su entrambi i discorsi.

Con il rinnovo in tasca, Lautaro e Barella diventeranno i nerazzurri dallo stipendio più alto. Il primo firmerà (fino al 2029), per un ingaggio che come parte fissa si aggirerà sugli 8,5-9 milioni, più una serie di bonus per arrivare a 10. Il centrocampista, invece, dovrebbe fermarsi attorno ai 7.

E attenzione al fronte Dumfries: non si esclude il rinnovo nemmeno per l'olandese viste le ultime mosse. Una firma che potrebbe far comodo a tutti. "Un fatto ormai è assodato: si fa fatica a lasciare l’Inter", si legge.