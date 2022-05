L’Inter pensa sempre più intensamente a Henrikh Mkhitaryan. L'armeno è in scadenza di contratto con la Roma e il club nerazzurro fiuta il colpo a zero per trovare un'alternativa di spessore a Calhanoglu. Secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, il primo contatto tra le parti risale a circa un mese fa, per la precisione in occasione di Inter-Roma. "Tramite i suoi rappresentanti, il giocatore armeno si è proposto alla squadra nerazzurra, approfittando del contratto in scadenza con il club giallorosso. La dirigenza di viale Liberazione ha ascoltato, e non ha chiuso la porta, anzi. Anche Inzaghi è stato coinvolto", riporta il giornale romano.

Dall'altra parte però c'è appunto la Roma, che non si è ancora arresa all'idea di strappare un accordo per un rinnovo di contratto. Il general manger Tiago Pinto è convinto di poter annunciare il rinnovo biennale dopo la finale di Conference League: "Conosco bene Mkhitaryan, al 100%, e so che è una bugia che lui stia parlando con l’Inter, ed è concentrato al massimo per recuperare per la finale di Tirana. Dopo mercoledì avremo tre mesi per parlare di mercato" le parole rilasciate ieri prima della sfida di Torino.