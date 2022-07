Dopo il progressivo avvicinamento, culminato con l'incontro di inizio giugno in sede, l'Inter e Dybala continuano a rimanere su uno stato di standby che mette in dubbio un matrimonio che invece sembrava certo. Le distanze economiche tra domanda e offerta e le varie commissioni sono solo una parte degli ostacoli. Il vero nodo, dopo l'arrivo di Lukaku, secondo il Corriere dello Sport è rappresentato dall'affollamento in attacco. "Non basterà l’addio di Sanchez, già previsto e per il quale dovrebbe essere decisivo un imminente incontro con Felicevich, procuratore suo e pure di Vidal - si legge -. In aggiunta, occorre che faccia le valigie uno tra Dzeko o Correa, visto che Lautaro è considerato incedibile. Ribadendogli che il desiderio di portare Dybala a Milano è intatto, Marotta ha spiegato la situazione ad Antun, chiedendo pazienza. Quella nerazzurra, al momento, resta la migliore offerta che Dybala ha in mano. Ma è vincolata all’uscita di due giocatori".