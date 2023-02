Come sottolinea il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi sa che queste ore post-Dall’Ara saranno le più difficili. Inevitabile sia così, quando alleni l'Inter e perdi per la settima volta in campionato in 24 giornate. Il tecnico piacentino, che ha fatto mea culpa subito dopo l'inciampo di Bologna, ha rifiutato qualsiasi narrazione di uno spogliatoio che gli rema contro rispondendo così a chi gli chiedeva se si sentisse tradito: "Mai. I ragazzi hanno sempre dato tutto, poi mi spiace che dopo tre giorni non scendiamo in campo nella stessa maniera. Siamo l'Inter e dobbiamo fare meglio", le sue parole in conferenza.