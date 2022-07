L'Inter incasserà 45 milioni di euro in sei anni dalla sponsorizzazione con Konami annunciata ieri. Il colosso dei videogiochi giapponese diventerà global football videogame partner, darà il nome al centro sportivo di Interello e apparirà con il logo di eFootball sul retro del kit da allenamento della prima squadra maschile, femminile e delle giovanili oltre che sul kit pre-match. Ma lavoro di Alessandro Antonello e dei suoi uomini non è finito, come conferma il Corriere dello Sport. "Sostituito Socios.com con DigitalBits come main sponsor della maglia, adesso c’è da portare avanti la trattativa per il rinnovo con Nike, lo sponsor tecnico che garantisce una cifra annuale (intorno ai 12 milioni, in passato scesa anche a meno di 4 dopo 5 stagioni di fila fuori dalla Champions) che è ben lontana da quella della Juventus. L’Inter punta ad attestarsi intorno a quota 30-35 milioni, bonus compresi, e la negoziazione (non facile) è già iniziata", conferma il giornale romano.