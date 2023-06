Il Corriere dello Sport non ha dubbi: mercato Inter a saldo zero, quindi per ogni entrata dovrà esserci un'uscita. "Le cessioni di Brozovic e, a malincuore, di Onana sono necessarie per raggiungere certi obiettivi, a questo punto sia tecnici ed economici. Ma devono anche essere concluse a certe cifre. Ecco perché per il portiere, Marotta e Ausilio chiedono 60 milioni di euro. Il Manchester United arriverà a quella quota? Ausilio ieri è volato in Inghilterra presumibilmente per seguire la trattativa. L’elemento a favore è Ten Hag, che non vuole più De Gea, per rinnovare il quale occorrono una ventina ad milioni, e che sarebbe ben felice di riabbracciare Onana, suo portiere ai tempi dell’Ajax. L’Interista, però, non è l’unica opzione per l’estremo difensore dello United. In lista c’è innanzitutto Raya del Brentford, ma anche Petrovic dei New England Revolution", sottolinea il quotidiano romano.

Più vicino l'addio di Brozovic dopo l'incontro di ieri tra i club che hanno raggiunto un accordo sui 23 milioni di euro. Manca l'ok definitivo del croato. Gli incassi per il camerunese e per il croato andranno quindi a finanziare il mercato in entrata: Lukaku e Frattesi i primi nomi. "Su entrambi, però, esistono dei limiti di manovra. Per Big Rom, ad esempio, il club nerazzurro sperava di cavarsela con un nuovo prestito, ma il Chelsea ha alzato il muro, concedendo ben pochi margini di manovra. Occorre uno sforzo supplementare e, con ogni probabilità, condizioni differenti. Per Frattesi, il club nerazzurro ha stanziato una cifra, ovvero 22-23 milioni (in sostanza quanto l’Al Nassr ha garantito per Brozovic), a cui aggiungere il cartellino di Mulattieri come parziale contropartita tecnica". Carlos Augusto e Mamardashvili i profili che piacciono per sostituire Gosens e Onana. In ballo anche il rinnovo di Handanovic.



