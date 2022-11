Questa sera Bayern e Inter si ritroveranno di fronte senza nulla in palio. "E non solo perché i padroni di casa sono già matematicamente primi nel girone (se vinceranno ancora faranno 12 su 12 in due anni nella prima fase), anche i nerazzurri, infatti, hanno strappato il pass alla seconda fase, con un turno di anticipo", ricorda il Corriere dello Sport. I nerazzurri, all'andata, stavano affrontando la crisi di settembre, mentre ora sono tornati a correre anche in campionato. Ma il Derby d'Italia che incombe consiglia a Inzaghi idee di turnover. "Senza Lukaku, Brozovic e D’Ambrosio, Inzaghi è alle prese pure con il nodo diffidati, ovvero Bastoni e Lautaro, e pure con le ammaccature di Dzeko, che è volato in Germania, ma che ieri non si è allenato con la squadra. Là davanti, potrebbero giocare anche Mikhitaryan o il 17enne Carboni. Avranno l’occasione per mettersi in mostra Asllani e Gosens".