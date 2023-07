Il futuro di Joaquin Correa può essere lontano da Milano. La conferma di Lautaro Martinez, la possibile permanenza di Romelu Lukaku e l'arrivo di Marcus Thuram lasciano aperti più scenari sul Tucu, anche se al momento alla porta interista non ha ancora bussato nessuno con convinzione. "Quindi il club nerazzurro rimane in stato di vigile attesa - scrive il Corriere dello Sport -. E Correa, al netto di queste settimane estive da passare coi vice-campioni d'Europa, potrebbe trovare squadra solo negli ultimi giorni di mercato. Più facilmente una collocazione all'estero. Il Tucu è nella lista delle uscite, ma i tempi non sono ancora maturi".

