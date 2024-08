Nel calendario della pre season dell'Inter è annotato per domani l'ultimi test prima dell'inizio del campionato. Allo Stamford Bridge è in programma la sfida al Chelsea che vedrà tornare tra i convocati Lautaro Martinez, mentre Hakan Calhanoglu - conferma il Corriere dello Sport - rischia di non partire per precauzione: ieri il centrocampista turco ha svolto lavoro personalizzato per un affaticamento muscolare che non preoccupa, ma per cui è consigliabile non rischiare. Oggi arriverà la decisione di Inzaghi.

Per quanto riguarda il resto dell'infermeria, le buone notizie arrivano invece da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic: i recuperi dei due attaccanti procedono spediti ed entrambi potrebbero tornare in gruppo tra martedì o mercoledì, con l'obiettivo di una convocazione (probabile) per l'esordio in Serie A contro il Genoa. Chi sarà out alla prima giornata è invece Stefan de Vrij: l'olandese ha accusato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra e si spera di averlo per fine mese.

