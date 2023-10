I tempi di recupero di Marko Arnautovic saranno più brevi rispetto alle previsioni fatte subito dopo gli esami che avevano evidenziato una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Simone Inzaghi, si legge sul Corriere dello Sport, spera di averlo a disposizione già tra una ventina di giorni, quindi per il match con la Roma del 29 ottobre, ma è più plausibile che l'austriaco tornerà tra i convocati il 4 novembre, in tempo per Atalanta-Inter.

"Si capirà meglio durante la sosta. Resta il fatto che tornerà in anticipo rispetto a quanto previsto, ovvero la gara con la Juventus del 26 novembre", la chiosa del quotidiano romano.