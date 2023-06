La perdita tecnica di Edin Dzeko è inestimabile per l'Inter, che dal canto suo si consolerà facendo registrare un risparmio sui conti 2023/24 rispetto al bilancio della stagione in corso di 10,64 milioni di euro. Come fa notare Calcio e Finanza, il costo storico del centravanti bosniaco, che a breve sarà un nuovo giocatore del Fenerbahçe, è pari a 2,779 milioni di euro, il che significa che la quota ammortamento per la stagione che si concluderà il 30 giugno si attesta a 1,39 milioni di euro circa.

A questa cifra, per determinare il “peso” economico dell'ex Roma, va aggiunto lo stipendio lordo del calciatore, pari a 9,25 milioni di euro (ingaggio da 5 milioni di euro netti).