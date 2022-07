È ancora un'incognita il futuro di Paulo Dybala che continua a restare nei radar dell'Inter, ad oggi il club ancora più quotato in relazione all'argentino, ancora in ferie e in attesa di un cenno da parte dei nerazzurri. Attesa però piena di 'distrazioni' e tentazioni. Se i nerazzurri prendono ancora tempo infatti, non mancano gli occhi indiscreti che guardano alla Joya, sperando di poterlo incalzare e perché no, sbarrare la via che porta alla Beneamata. A puntare sull'ex Juventus c'è anche il Milan, come già spiegato, pronto a lanciarsi su di lui in caso di ridimensionamento delle pretese economiche e in caso di defilamento dei cugini. Non solo potenziale futuro milanese però per Paulino, per il quale suonano anche delle sirene partenopee. Secondo il quotidiano spagnolo AS, sulle tracce della Joya pare essersi inserito anche il Napoli, che all'indomani della scadenza di contratto di Dries Mertens cercano un sostituto (in caso di addio definitivo al belga). La dirigenza azzurra, informata della situazione dell'argentino, non è rimasta indifferente dinnanzi alla suggestione Dybala e ci pensano concretamente, anche se - secondo gli spagnoli - i nerazzurri restano in pole. I milanesi hanno in programma per settimana prossima un altro contatto con l'entourage dell'attaccante.