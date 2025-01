La Juve, la Roma e ora il Bournemouth, assoluta sorpresa della Premier League. A soli 19 anni, Dean Huijsen vanta già così tante esperienze nel calcio di alto livello da poter citare svariati avversari top incrociati sul suo cammino: "E' complicato nominare il più forte - ha raccontato in esclusiva a OggiSportNotizie.it -. Haaland, Salah, Son, Van Dijks in Inghilterra. In Italia Lautaro e Thuram, ma anche Bastoni che mi piace molto come gioca. Ce ne sarebbero anche di altri, ma ora mi vengono loro in mente".