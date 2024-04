"Ho fatto un sogno" è disponibile da oggi. Sono giorni di gioia e di festa infinita per tutti i tifosi dell'Inter che adesso potranno sentire e cantare la canzone che celebra la Seconda Stella.

Il brano, realizzato da Tananai, Madame e Rose Villain ha toni profondi ma freschi, giovani e intensi. Un brano che enfatizza l'amore viscerale per l'Inter e il senso di appartenenza ai colori nerazzurri, che parla di Milano, e lo fa guardando al futuro, al prossimo traguardo da raggiungere “ma io ne voglio di più…” come cita il ritornello. La colonna sonora ideale per celebrare la cavalcata nerazzurra che ha portato alla conquista del 20° tricolore.

“Ho fatto un sogno”, brano prodotto da Eclectic Music Group grazie al lavoro congiunto con Sugar Music e WMI, incarna perfettamente i valori dell’interismo e si inserisce nel processo di evoluzione del brand Inter conquistato negli ultimi anni. La canzone celebrativa è disponibile sulle maggiori piattaforme digitali musicali

"HO FATTO UN SOGNO" - IL TESTO

Internazionale, con te irrazionale. C’è una nuova stella, brilla per le strade. Scusa mamma stasera non torno da te, c’è Milano che vince e mi vuole con sé sotto la Madonnina a tifare per te, sia da casa che in cima alla luna è con me. Porto lo spazio nel cuore, sei stato il mio primo amore.

Però ne voglio di più, ancora di più e ho fatto un sogno che c’eri tu, che ne volevi di più, ancora di più e ho fatto un sogno che sembra vero.

Ed io con te, per te, lo sai mi sento male. Che con te non c’è domenica normale. E ti piace che sono instabile, siamo due stelle nel temporale. Milano sei la mia parte fragile, ma grazie a te ho imparato a lottare. E quando tu sei distante il cuore mi fa male, ma un amore cosi grande è Internazionale. Non è facile con te, ma è viscerale.

Però ne voglio di più, ancora di più e ho fatto un sogno che c’eri tu, che ne volevi di più, ancora di più e ho fatto un sogno che sembra che con te mi sento un igloo, sotto il sole del sud, come se il cielo insieme fosse nero e azzurro.

Se c’è un amore solo come cantano i Blue per me sei tu, per me sei tu. Però ne voglio di più, ancora di più e ho fatto un sogno che c’eri tu, che ne volevi di più, ancora di più e ho fatto un sogno che sembra vero.

ASCOLTA "HO FATTO UN SOGNO"

