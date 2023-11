È stata presentata oggi a Milano, nella sede di BonelliErede, l’edizione 2023 del 'Gran Galà del Calcio AIC'. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la DA – agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini – giunge quest’anno alla sua undicesima edizione. La cerimonia di consegna dei premi si terrà nella nuova location del Superstudio Maxi di Milano lunedì 4 dicembre 2023 e sarà condotta dalla giornalista di Sky Sport Federica Masolin, con la partecipazione del cabarettista Paolo Cevoli con una performance musicale firmata da Malika Ayane.

Svelate in conferenza anche le shortlist dei candidati: tra questi nomi uscità l’undici ideale della Serie A maschile e femminile, composti dai più forti calciatori e calciatrici di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al Calciatore e alla Calciatrice dell’Anno. A completare il quadro, come da tradizione e sempre con riferimento alla scorsa stagione 2022-2023, verrà assegnato il riconoscimento per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno e il Miglior Giovane di Serie B, titolo per il quale è in lista anche Giovanni Fabbian. Diversi i rappresentanti dell'Inter in lizza sia sul fronte maschile che su quello femminile, con Simone Inzaghi che si gioca anche il premio di miglior tecnico.

Queste le liste:

TOP 11 MASCHILE

PORTIERI: Maignan, Onana, Vicario

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Dimarco, Dumfries, Kim, Theo Hernández e Tomori

CENTROCAMPISTI: Barella, Çalhanoğlu, Lobotka, Milinković-Savić, Rabiot e Zieliński

ATTACCANTI: Berardi, Dybala, Kvaratskhelia, Lautaro Martínez, Leao e Osimhen

TOP 11 FEMMINILE

PORTIERI: Ceasar, Durante e Peyraud-Magnin

DIFENSORI: Boattin, Linari, Minami, Salvai, Van der Gragt e Wenninger

CENTROCAMPISTI: Alves Da Silva, Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Grimshaw e Grosso

ATTACCANTI: Beccari, Beerensteyn, Chawinga, Haavi, Piemonte

ALLENATORE

Simone Inzaghi;

Maurizio Sarri;

Luciano Spalletti.

ARBITRO

Daniele Chiffi;

Fabio Maresca;

Daniele Orsato.

SOCIETÀ

Fiorentina;

Inter;

Napoli

GIOVANE DI SERIE B

Elia Caprile;

Giovanni Fabbian;

Stefano Turati

