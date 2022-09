Arrivato a Francoforte sul Meno per raggiungere il ritiro della Nazionale tedesca, Robin Gosens si è fermato a parlare coi cronisti presenti in particolare della crisi di risultati in Bundesliga del Bayern Monaco, reduce dallo stop contro l'Augsburg. Una situazione che l'esterno dell'Inter definisce "molto sorprendente. Quando abbiamo giocato contro il Bayern in Champions League, ci siamo seduti tutti nello spogliatoio dopo la partita e abbiamo pensato: 'Wow, che intensità hanno nel gioco!' Questo è il massimo livello assoluto in Europa e nel mondo. Ci hanno travolti mostando il doppio dell'intensità che abbiamo messo noi. In Champions vanno avanti velocemente e senza intoppi (espressione resa con il modo di dire locale: 'Vanno come il gatto di Schmidt', ndr)".