Ramy Bensebaini e Marcus Thuram, come da copione, lasceranno il Borussia Mönchengladbach a fine stagione, a parametro zero, diventando free agent appetibili durante la prossima sessione estiva di calciomercato. La notizia era nell'aria da tempo, ora è stata 'ufficializzata' dai tedeschi per bocca del ds Roland Virkus: "Abbiamo avuto uno scambio aperto con entrambi i giocatori e conoscevamo lo stato attuale. Peccato che non rinnoveranno i contratti in scadenza perché entrambi ci hanno dato molto negli ultimi quattro anni - le sue parole ai canali del club -. E capiamo anche che i nostri tifosi sono delusi dal fatto che non rimarranno. Ma è sempre stato parte della nostra strategia negli ultimi anni portare giocatori molto talentuosi, farli crescere e, alla fine, lasciarli andare perché non possiamo tenerli per sempre. Idealmente, questi trasferimenti generano una commissione di trasferimento interessante. Certo, non è l'ideale che non sia così ora. Ma sono entrambi giocatori che possono fare la differenza. Entrambi ci hanno aiutato in passato e stanno contribuendo ancora oggi. Ecco perché, nonostante tutta la legittima delusione, meritano un addio adeguato".