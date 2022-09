Pioggia di squalifiche dopo la sesta giornata di Serie A che si è conclusa ieri con il match del Monday Night vinto dalla Roma sull'Empoli. Il Giudice sportivo ha fermato per un turno Akpa Akpro, Leao, Igor, Arek Milik, Ruan Tressoldi, Federico Fazio e Juan Cuadrado, comminando, inoltre, a questi ultimi due una multa di 6500 e 5000 euro. Puniti anche quattro allenatori: Marco Giampaolo (due turni e ammonizione), Max Allegri (un turno e 15mila euro di multa), Luciano Spalletti (un turno per doppia ammonizione) e Marco Baroni (un turno per espressione blasfema).