Roberto Gemmi, direttore sportivo dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare anche del futuro di Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter che si sta mettendo in mostra con la squadra toscana in Serie A.

"Possiamo comprare a titolo definitivo Colombo, Esposito e Pellegrini a fine stagione. Sono arrivati in prestito con diritto di riscatto e non c'è controriscatto - le sue parole -. Se li riscatteremo tutti? C'è tempo per decidere. Spero possano arrivare tutti e tre in Nazionale. Siamo contenti del loro rendimento, possono fare ancora di più e un giorno magari giocare in una big".