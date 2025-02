È chiaramente felice Gian Piero Gasperini dopo il secco 5-0 col quale l'Atalanta è tornata col sorriso sulle labbra dalla trasferta di Verona. Il tecnico orobico, intervenuto in conferenza stampa, sottolinea con orgoglio l'ottimo rendimento dei nerazzurri pur non senza un pizzico di rammarico per alcune situazioni pregresse: "Oggi abbiamo una classifica straordinaria, poi abbiamo perso qualche punto per aver gestito male diverse palle inattive oltre ad una percentuale di rigori bassa, ne avessimo fatti due in più probabilmente saremmo insieme all'Inter".

Sugli scudi ovviamente Mateo Retegui, autore di una quaterna che gli permette di mettere una seria ipoteca sul titolo di capocannoniere della Serie A: "Mateo è straordinario quando la squadra domina, come oggi, un realizzatore straordinario perché 20 goal fino a qui sono un numero incredibile. Ci sono anche partite che non domina, quando sei costretto a difendere ci sono dei margini di miglioramento", conclude Gasperini.

