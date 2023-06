L'Inter deve tenere André Onana, se vuole mantenere una grande ambizione. A dirlo è Sebastien Frey, che ai microfoni di Goal.com ha spiegato i motivi per i quali il club nerazzurro dovrà fare di tutto per resistere agli assalti della Premier League, in agguato per il camerunese soprattutto con Chelsea e Manchester United: "Il calcio di oggi è diverso a quello della mia generazione, l'Inter di Moratti si poteva permettere di tenere un giocatore a prescindere dalla cifra offerta - il ragionamento del francese -. Ora ci sono altre esigenze, ma dipendesse da me lo terrei perché è difficile trovare un grande portiere in giro.

Se si vuole vincere, va tenuto. Purtroppo penso che l'Inter lo lascerà andare".