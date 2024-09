Il cuore di Steven Zhang, anche adesso che non è più alla guida dell'Inter, continua a palpitare per i nerazzurri. E non manca, il rampollo della famiglia Suning, di far sentire il suo appoggio alla squadra e ai suoi protagonisti come Davide Frattesi. Al messaggio postato su Instagram dal centrocampista autore della prima rete della sfida di Udine con l'invito ad "Armarla sempre", l'ex presidente risponde incensando il giocatore, uno degli acquisti più importanti della sua esperienza: "Top player".

