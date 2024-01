Partita folle a San Siro dove oggi l'Inter ha piegato per 2-1 l'Hellas Verona con un finale a dir poco pirotecnico. A decidere il match il subentrato Davide Frattesi che ai microfoni di Inter TV esprime così tutta la propria gioia: "Meglio questo gol o quello nel derby? Forse questo per il risultato… anche quello però è stato bello, non mi fate scegliere… Il gruppo mi aveva stupito fin da subito, una squadra che non ha gruppo questa partita non la vince anche se abbiamo avuto fortuna nel finale. Quando ho rischiato il rigore stavo morendo dentro, infatti poi l'esultanza è stata liberatoria nel finale. Per fortuna che alla fine la Dea bendata ci ha aiutati".

I tanti impegni ravvicinati?

"Sono tanti, ma abbiamo un gruppo ampio e riusciremo a gestirli. Poi quando sei spinto da un tifo così passa tutto in secondo piano".