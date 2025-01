L'Inter si prepara ad entrare in scena nella Final Four della Supercoppa Italiana. I campioni in carica, corsari nella passata stagione in Arabia con la vittoria sul Napoli firmata da Lautaro Martinez, sfideranno questa sera l'Atalanta nella prima semifinale di Riad: come testimoniato sui canali social del club meneghino, i Campioni d'Italia scenderanno in campo con la maglia nerazzurra. La Dea, invece, sarà vestita di bianco.

