Alessandra Fontanarosa è pronto a intraprendere la sua nuova avventura alla Reggiana, la seconda in Serie B dopo aver militato nel Cosenza nella passata stagione. Il difensore classe 2003, prima di raggiungere William Viali in prestito, ha salutato i nerazzurri sul proprio profilo Instagram: "See you soon, Inter (ci vediamo presto, ndr)", ha scritto.