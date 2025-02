L'AIA ha ufficializzato pochi minuti fa i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno il prosieguo di Fiorentina-Inter, gara di recupero valida per la 14ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma giovedì al Franchi. Il fischietto sarà Daniele Doveri, con Costanzo e Rossi assistenti e Fourneau quarto uomo. In sala VAR ci sarà Mazzoleni, coadiuvato da Paganessi.

FIORENTINA – INTER Giovedì 3/02 h. 20.45

DOVERI

COSTANZO – ROSSI M.

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

