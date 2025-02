Sono ore frenetiche in casa Inter per poter completare entro mezzanotte il tesseramento di Nicola Zalewski in modo da poterlo mettere a disposizione di Simone Inzaghi per il derby. Il giocatore deve essere annunciato ufficialmente entro mezzanotte per poter essere in panchina nel derby di domani, pertanto è possibile attendersi il comunicato entro stasera.

Corsa contro il tempo, dunque, con il calciatore che - secondo quanto appurato da FcInterNews.it - potrebbe poi sostenere un supplemento di visite mediche lunedì, con la giornata di campionato ormai passata agli archivi.